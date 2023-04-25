ثلاثيني يضع حدا لحياته بالجديدة
أحمد مصباح – الجديدة
وضع، أمس الاثنين، شاب في مقتبل العمر، حدا لحياته بالجديدة، في نازلة تراجيدية، اهتزت على وقعها أسرة الهالك وساكنة عاصمة دكالة.
وضع، أمس الاثنين، شاب في مقتبل العمر، حدا لحياته بالجديدة، في نازلة تراجيدية، اهتزت على وقعها أسرة الهالك وساكنة عاصمة دكالة.
الشاب الذي أنهى بشكل مأساوي، ولأسباب غير معلومة، حياته مساء الاثنين الماضي، والذي صادف ثاني أيام عيد الفطر، وذلك بتناول عقاقير دوائية، يبلغ مع العمر 32 سنة.
هذا، وفور إشعارها، انتقلت المصالح الشرطية لدى أمن الجديدة، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت المعاينات، وانتدبت سيارة إسعاف نقلت جثة الهالك إلى مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي، في إطار البحث القضائي الذي تجريه الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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9 تعليقات
ألله يرحم او يغفر ليه لاالاه الا الله محمد رسول الله
ان لي الله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له
مهما كانت الضرورف لابد من الانسان التحكم في اعصابه ومشاكله لاشيء يساوي حياتنا حتى نونهيها بايدينا وبهده الطريقة انا لي الله وانا اليه راجعون
الهم ايرحم برحماته الله علم بيه
اللهم اغفر له وارحمه برحماتك يارب انت اعلم بحاله وصبر اهله عليه
يارب صبر واليديه عليه اورحم برحمتك انت اعلم به
يارب السلامة الله ايكون امعا ميمتو وايصبرها اعليه او هادا ماشي حل ايضيع فيه اشبابو او ضيع فيه واليديه الله ايرحمو
نتمنى من الله ان يغفر له ويرحمه برحماته التي وسعت السماوات والارض وينزل الصبر علا والديه وعائلته
اللهم اهدي شبابنا في عقولهم وقلوبهم وردهم لي الطريق الموستقيم نتمنا من الله عز وجل ان يرحمه ويغفر له برحمته الواسعة