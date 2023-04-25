ثلاثيني يضع حدا لحياته بالجديدة

2023-04-25 / 11:53
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أحمد مصباح – الجديدة

وضع، أمس الاثنين، شاب في مقتبل العمر، حدا لحياته بالجديدة، في نازلة تراجيدية، اهتزت على وقعها أسرة الهالك وساكنة عاصمة دكالة.
الشاب الذي أنهى بشكل مأساوي، ولأسباب غير معلومة، حياته مساء الاثنين الماضي، والذي صادف ثاني أيام عيد الفطر، وذلك بتناول عقاقير دوائية، يبلغ مع العمر 32 سنة.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت المصالح الشرطية لدى أمن الجديدة، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت المعاينات، وانتدبت سيارة إسعاف نقلت جثة الهالك إلى مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي، في إطار البحث القضائي الذي تجريه الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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