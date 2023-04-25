ب”الرصاص”.. أمن فاس يوقف شخصا عرض حياة مواطنين للخطر

2023-04-25 / 11:26
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هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بولاية أمن فاس، صباح اليوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص هدّد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وعرّض عناصر الشرطة لاعتداء خطير بواسطة السلاح الابيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه مباشرة بعد ارتكابه لثلاث عمليات للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، إحداها كانت مقرونة بالضرب والجرح، قبل أن يعمد لمواجهة عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال سكينين، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين أصابت إحداهما المعني بالأمر.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من درء الخطر الناتج عن هذا الاعتداء، قبل أن يتم نقل المشتبه فيه المصاب للمستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى المحلي، بينما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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