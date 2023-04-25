الرئيس الأمريكي جو بايدن

رسميا.. بايدن يعلن خوضه الانتخابات الرئاسية الأمريكية

2023-04-25 / 11:09
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

جاء ذلك في مقطع فيديو صدر في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، حيث قال بايدن إن “المعركة من أجل روح الأمة لم تكتمل بعد”، وقال إن معركته الانتخابية ستكون ضد التطرف الجمهوري، مجادلا بأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق تعهده الكامل باستعادة ما أسماه “شخصية الأمة”.

وقال بايدن: “عندما ترشحت لمنصب الرئيس قبل 4 سنوات، قلت إننا في معركة من أجل روح أمريكا، ولا زلنا في خضم تلك المعركة”، وافتتح مقطع الفيديو بلقطات مصورة من أحداث 6 يناير 2021 بينما يحتج نشطاء التمرد وحقوق الإجهاض أمام المحكمة العليا، ليتابع بايدن: “السؤال الذي نواجهه اليوم هو ما إذا كان لدينا في السنوات المقبلة مزيدا من الحرية أو قدرا أقل من الحرية. أنا أعرف ما أريد أن يكون الجواب، وأعتقد أنك أيضا تعرف ذلك. هذا ليس وقت الرضا عن النفس، لهذا السبب أترشح لإعادة انتخابي”.

كذلك أعلنت نائبته كامالا هاريس عن ترشحها لمنصب نائب الرئيس، حيث أصدرت هاريس بيانا وصفت فيه انتخابات 2024 بأنها “لحظة محورية في التاريخ الأمريكي”.

وقالت: “على مدى عامين، قمنا باستثمارات تحويلية لبناء أمة يمكن أن يكون فيها الجميع آمنين وبصحة جيدة وقادرين على العثور على وظيفة جيدة، والتقاعد بكرامة”.

وتابعت نائبة الرئيس: “ردا على ذلك، كثف المتطرفون هجماتهم على الحريات والحقوق الأساسية والتأسيسية. على سبيل المثال يريدون حرمان المرأة من حقها في اتخاذ قرارات بشأن جسدها. إنهم يهاجمون الحق المقدس في التصويت ويحاولون إسكات أصوات الناس. ويحاولون منع الإصلاحات المنطقية لإنقاذ الأرواح والحفاظ على الأمريكيين في مأمن من عنف السلاح”.

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