أربعة أفلام حظيت بدعم “ورشات الأطلس” ضمن تشكيلة “مهرجان كان”

القسم الفني: هبة بريس

تُشيد مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بالحضور الوازن للسينما المغربية في “كان” هذه السنة، والذي يعتبر حدثا تاريخيا غير مسبوق حيث يشارك المغرب للمرة الأولى بثلاثة أفلام.

وتم انتقاء فيلمين مغربيين في قسم “نظرة ما”، وفيلم أردني في قسم “أسبوع النقد”، وفيلم مغربي في قسم “أسبوعَي المخرجين”، وترسخ هذه الاختيارات دور “ورشات الأطلس”، برنامج الصناعة السينمائية وتطوير المواهب للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش المُحدَث عام 2018، كحاضنة للمشاريع السينمائية ومنصة مهنية محورية في المنطقة.

وقد قُدِّم فيلم “أم الأكاذيب” لأسماء المدير في “ورشات الأطلس” مرتين، حيث حاز على جائزة الأطلس للتطوير سنة 2019، وجائزة الأطلس لمرحلة ما بعد الإنتاج عام 2021، فيما أحرز فيلم “القطعان”، لكمال الأزرق، على جائزة آرتيكينو الدولية في دورة 2019، كما سيتم تقديم الفيلمين في قسم “نظرة ما” في ماي المقبل.

وتم إختيار فيلم أمجد الرشيد “إن شاء الله ولد”، الحائز على جائزة الأطلس لمرحلة ما بعد الإنتاج عام 2022، في قسم “أسبوع النقد”، ليصبح أول فيلم أردني يشارك في مهرجان “كان” باختلاف أقسامه.

وأخيرا، سيتم عرض فيلم “الصحراء” لفوزي بنسعيدي، والذي سبق تقديمه في قسم “عروض الأطلس للأفلام” في نونبر الفارط بمراكش، في قسم “أسبوعي المخرجين”.

وتسلط هذه التشكيلة المختارة الضوء على مهمة الدعم التي تقوم بها ورشات الأطلس، كما تبرز حيوية السينما المغربية التي لم يسبق أن شاركت بثلاثة أفلام في نفس السنة في مهرجان “كان”.

وقد تم تعزيز هذا الزخم بانتقاء عدة أفلام مغربية مؤخرا في مهرجانات ذائعة الصيت، مثل فيلم “بيننا” لصوفيا العلوي الحائز على جائزة مهرجان صاندانس في يناير الماضي؛ فيلم “ملكات” لياسمين بنكيران وفيلم “الملعونون لا يبكون” لفيصل بوليفة المختارين في مهرجان البندقية الأخير؛ وفيلم “شظايا السماء” لعدنان بركة الذي قدم عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السنة الماضية، و هي أفلام استفادت كلها من دعم ورشات الأطلس.

من خلال برنامج “ورشات الأطلس”، يساند المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بزوغ جيل جديد من السينمائيين المغاربة والعرب والأفارقة، وذلك بإحداث فضاء للتبادل بين المهنيين الدوليين والمواهب الجهوية.

وستنعقد الدورة السادسة لورشات الأطلس من 27 إلى 30 نونبر، على هامش الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، المقرر برمجتها بين 24 نوفمبر و 2 ديسمبر 2023.

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