ماكرون: إصابة جندي فرنسي خلال عمليات الإجلاء بالسودان

2023-04-25 / 09:52
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إصابة أحد الجنود الفرنسيين خلال عمليات إجلاء رعايا بلاده من السودان.

جاء حديث ماكرون في بداية اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

و قال ماكرون إن أحد الجنود الفرنسيين المشاركين في عمليات الإجلاء تعرض لإصابة جراء إطلاق نار، لكنه أكد أن “حياته لم تعد في خطر”.

و لم يدل الرئيس الفرنسي بمزيد من التفاصيل عن الحادث.

قال ماكرون إن باريس تمكنت من إجلاء 538 شخصا بينهم 209 فرنسيين من السودان.

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