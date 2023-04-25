طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء حارة إلى محليا جد حارة بكل من المناطق الداخلية الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، مع تشكل كتل ضبابية محلية بالسواحل الشمالية والوسطى وشمال- غرب الأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع تمركز سحب ركامية مرفوقة بقطرات مطرية وبروز رعد فوق الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما جنوب البلاد، وتناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 19 و22 درجة بأقصى كل من وسط البلاد والجنوب-الشرقي وشمال- شرق وأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، و ما بين 13 و19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، بينما ستكون درجات الحرارة العليا في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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