موريتانيا تجلي مواطنيها من السودان

2023-04-24 / 21:34
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت موريتانيا بدء عملية إجلاء مواطنيها من السودان.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، في تغريدة له ، مساء أمس، بدء عملية إجلاء 101 من الموريتانيين المقيمين في السودان فجر الأحد.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الموريتانية نقل هؤلاء عبر حافلات إلى ميناء بورتسودان (شمال شرق السودان) ، حيث وفرت المملكة العربية السعودية سفينة لنقلهم إلى جدة.

وأضاف أن طائرة تابعة للموريتانية للطيران ستتكفل بنقل هؤلاء إلى نواكشوط.

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