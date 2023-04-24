موريتانيا تجلي مواطنيها من السودان
هبة بريس _ وكالات
أعلنت موريتانيا بدء عملية إجلاء مواطنيها من السودان.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، في تغريدة له ، مساء أمس، بدء عملية إجلاء 101 من الموريتانيين المقيمين في السودان فجر الأحد.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الموريتانية نقل هؤلاء عبر حافلات إلى ميناء بورتسودان (شمال شرق السودان) ، حيث وفرت المملكة العربية السعودية سفينة لنقلهم إلى جدة.
وأضاف أن طائرة تابعة للموريتانية للطيران ستتكفل بنقل هؤلاء إلى نواكشوط.
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