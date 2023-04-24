التعليم الخصوصي بثلاثاء الأولاد ..مطالب بالبحث والتفتيش

هبة بريس

يعتبر السؤال ممر سالك نحو الجواب ؛ وفي كل الأحوال يراد به ازاحة القيل والقال وعلى هذا الأساس سنقول ماذا يحدث بثلاثاء الأولاد ؟

ففي اكثر من مادة صحفية ؛ سال المداد عن التعليم الخصوصي بالجماعة اعلاه حيث يعم الإجماع عن وجود اختلالات تطال هذا القطاع الذي لم يعد يكثرت بالقوانين المعمول بها وهو الأمر الذي سيفرض على وزارة بنموسى فتح تحقيق شفاف يشمل كل المدارس الخاصة بهذه الجماعة .

واذا كان على الوزارة المعنية ايفاد لجنة خاصة لتقيبم المنظومة التربوية فالأجدر ان تنبش في احترام هذه المؤسسات للعدد المسموح به من التلاميذ اذ يتحدث البعض عن وجود اكتظاظ ينتج عن عدم احترام الطاقة الاستيعابية .

ويسود حديث كبير عن استعمال مؤسسة لمرآب من اجل تدريس مستوى الاعدادي الشيء الذي يفترض ان تقابله الوزارة بفتح تحقيق دقيق وعاجل .

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ويعم التساءل عن الجهات التي خولت لبعض المؤسسات اعتماد التعليم الإعدادي في ظل عدم توفرها عن الشروط المطلوبة ( مساحة ) وهو الامر الذي وجب معه ايفاد لجان تفتيش لمراقبة سير عملية التسجيل ومدى احترام المؤسسة الخاصة للشروط البيداغوجية والصحية، حفاظا على سلامة التلاميذ .

ودرءا لأي غموض يفترض ايضا تعميم البحث والتقصي في التراخيص الممنوحة بهذا الشأن بداية ب” النيابة ومرورا بالجماعة المحلية ووصولا عند الاكاديمية ” .

وامام كل ما يقال ؛ وجب تعميم البحث وتفتيش كل المؤسسات و ان ينتقل هذا الملف بسرعة من مرحلة الجمود الى مرحلة التركيز و الفرز واصدار قرارات حتى ينتهي الجدل .

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