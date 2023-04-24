نيمار

نيمار.. عرض مثير للرحيل عن سان جرمان

2023-04-24 / 20:58
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هبة بريس _ رياضة

بعد ست سنوات قضاها في العاصمة الفرنسية، يخطط نادي باريس سان جرمان للاستغناء عن اللاعب البرازيلي، نيمار، الذي وصل إلى باريس في صفقة قياسية قبل نحو ستة أعوام، وفق تقارير.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن النادي الفرنسي منفتح على بيع اللاعب البرازيلي الذي يعاني من إصابة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، وإن نادي تشلسي الإنكليزي سيقدم له عرضا “مثيرا”.

ولا يعيش فريق العاصمة فترة مزدهرة، مع خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني، والإصابة القوية لنيمار، بينما توالت تقارير عن رحيل نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وحتى هدافه وقائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي.

وتعاقد سان جرمان مع نيمار، البالغ من العمر 31 عاما في 2017، ليغادر برشلونة مقابل مبلغ قياسي بلغ 222 مليون يورو. وساهم نيمار مع زملائه في الحصول على أربعة ألقاب في الدوري الفرنسي وثلاثة كؤوس.

ومع تخطيط سان جرمان لإعادة بناء الفريق، هذا الصيف، فقد يستغني عن نيمار لتوفير مساحة للجيل القادم، وفق وصف موقع fourfourtwo الإنكليزي.

ويشير الموقع إلى أن المالك الجديد لتشلسي، تود بوهلي، مستعد لإبرام صفقت كبيرة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه أنفق الملايين لعقد صفقات للحصول على خدمات لاعبين مثل إنزو فرنانديز، وويسلي فوفانا، ورحيم سترلينغ، وآخرين.

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