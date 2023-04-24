بتصديات حاسمة.. المحمدي يقصي رونالدو ويقود الوحدة إلى نهائي كأس ملك السعودية

هبة بريس : القسم الرياضي

قاد الحارس الدولي المغربي منير المحمدي فريقه الوحدة للإطاحة بالنصر بعد الفوز عليه بهدف دون رد، مساء اليوم الاثنين، ضمن نصف نهائي كأس ملك السعودية.

وتألق حارس مرمى المنتخب الوطني بشكل كبير في مباراة اليوم بعدما قام بـ 6 تصديات حاسمة وأنقذ مرماه من أهداف محققة.

وبهذا يكون منير المحمدي قد أقصي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر من مسابقة كأس الملك بعدما حرمه من التسجيل في أكثر من مناسبة بفضل تصدياته الحاسمة في المباراة.

وسيلتقي النصر في النهائي مع الهلال الذي كان قد فاز في وقت سابق على إتحاد جدة في نصف النهائي الأول.

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