مصر تنفي م…قتل مساعد ملحقها العسكري بالسودان

هبة بريس _ وكالات

نفت مصر، الاثنين، ما أعلنه الجيش السوداني، بشأن مقتل مساعد ملحقها العسكري في الخرطوم، مساء اليوم، بنيران قوات الدعم السريع.

وذكر بيان للخارجية المصرية، نشر على صفحتها على فيسبوك: “اتصالا بما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، أكد السفير المصري في الخرطوم هاني صلاح، أن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع”.

وأكد السفير، بحسب البيان، استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية فى القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد.

وكانت القوات المسلحة السودانية، ذكرت في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك: “مواصلة لسجلها الإجرامي وقتلها العشوائي، استشهد مساء اليوم بنيران المليشيا المتمردة مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم، محمد الحسين محمد الراوي، أثناء مروره بسيارته بالطريق العام بشارع السيد عبدالرحمن”.

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن تفاصيل واقعة القتل المزعومة، بينما اعتبرتها خطة “مكشوفة ومفضوحة”، تسعى إلى تدبيج التهم “سعياً للوقيعة بين قوات الدعم السريع والشعب السوداني والدول الشقيقة والصديقة، بحسب ما نشرت على تويتر.

وقُتل ما لا يقل عن 420 شخصا إثر القتال الذي اندلع في 15 أبريل الجاري، بعد 4 سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

ونفذ الجيش وقوات الدعم السريع انقلابا عام 2021 لكن الخلاف دب بينهما خلال مفاوضات لدمج القوتين وتشكيل حكومة مدنية

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