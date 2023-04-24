أبرزهم الزنيتي..4 لاعبين تنتهي عقودهم مع الرجاء الرياضي نهاية هذا الموسم

2023-04-24 / 19:08
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هبة بريس : القسم الرياضي

مع اقتراب انتهاء الموسم الكروي الحالي، تقترب عقود عدة لاعبي الرجاء الرياضي من الانتهاء، بينهم لاعبون يشكلون النواة الأساسية للفريق الأخضر.

ويتقدم الحارس أنس الزنيتي قائمة الأسماء التي ينتهي عقدها مع الرجاء نهاية هذا الموسم بعدما كان قد جدد عقده الصيف الماضي لموسم كروي واحد، ونفس الأمر بالنسبة للمدافع مروان هدهودي الذي كان قد انضم إلى الفريق الأخضر سنة 2020 ووقع معه عقدا يمتد إلى غاية يونيو 2023.

كما ينتهي عقد استعارة نوفل الزرهوني مع الحزم السعودي مع نهاية هذا الموسم، ونفس الأمر بالنسبة للمهاجم حمزة خابا الذي استعاره الفريق من العربي الكويتي إلى غاية نهاية الموسم.

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‫6 تعليقات

  4. يجب تعزيز اللاعبين الجدد والتعاقد معهم وضمهم الى الفريق ليكون متماسك وقوي ..

  5. على البدراوي أن يتعاقد مع الفئات القوية من الشباب الذين يدفعون الى الرجاء للأمام..

  6. بصفتي من محبي وجمهور الرجاء الرياضي لم أعد راضيا على الاداء الكروي للفريق ..

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