اشتعال نيران بطائرة “فلاي دبي” بعد إقلاعها

هبة بريس

اشتعلت نيران في طائرة تابعة لشركة “فلاي دبي” الإماراتية، بعد دقائق من إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال، مساء الاثنين، بحسب ما أوردت “رويترز” عن وكالة إيه.إن.آي للأنباء، الاثنين.

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، قال متحدث باسم “فلاي دبي” إن الرحلة رقم 576 من كاتماندو إلى مطار دبي الدولي، صدمت طائرا عند الإقلاع.

وأفادت الشركة في بيان أنه “بعد اتباع الإجراءات اللازمة، سوف تكمل الطائرة رحلتها بشكل طبيعي باتجاه دبي، كما كان مخططا، ومن المقرر لها الهبوط هناك في 00:14 بالتوقيت المحلي”.

وجاء بيان الشركة بعدما كانت تقارير أفادت بأن الطائرة اشتعلت فيها النيران، وأنها تحاول العودة إلى مطار كاتماندو.

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