مدريد تُجدد دعوتها للجزائر بعدم التدخل في شؤونها الداخلية
هبة بريس _ الرباط
دعت إسبانيا الجزائر، بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ونهج أسلوب الاحترام المتبادل في العلاقات الثنائية،
وقال ألباريس في حوار صحفي ، “إن ما نريد مع الجزائر هو ما نريده مع كل جيراننا ومع كل الدول العربية”، نريد “الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية”
وسجل ذات المسؤول أن ما قامت به الجزائر من قطع للعلاقات مع مدريد في العام الماضي كقرار أحادي الجانب بسبب موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية، هو تدخل في الشؤون الإسبانية.
وأعرب ألباريس عن ثقته في إمكانية إعادة العلاقات مع الجزائر، في ظل وجود صداقة بين الشعب الإسباني والشعب الجزائري، قبل ان يشدد شدّد على أهمية الاحترام المتبادل للبلدين لبعضهما البعض في الشؤون والقرارات التي يتخذها كل جانب، من أجل المضي قدما في علاقات جيدة – يقول ألباريس لصحيفة “الإسبانيول”.
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8 تعليقات
من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه..
الجزائر اكبر عدو في المنطقة..
الجزائر اصبحت أضحوكة العالم والعالم يتجاهل حمقاتها ..
حسبي الله ونعم الوكيل رسالة الى الكابرانات وعبد المجيد التبون الذين اصبحوا محل سخرية ..
الجزائرمثل الشيطان الذي يجري في السوء والمنكرات..
المغرب واسبانيا لهم روابط الأخوة والمحبة وحسن الجوار ..
يجب قطع العلاقة مع العدو وجار السوء ..
اللهم احفظ العلاقة بين البلدين الشقيقين المغرب واسبانيا ووفقهم للمصالح العليا..