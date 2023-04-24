عمر حاسي مدربا للمغرب الفاسي

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم عن تعيين الإطار الوطني واللاعب السابق للنادي عمر حاسي مدربا للفريق الأول خلفا للمدرب السابق عزيز بنعسكر

وأفاد النادي، في بلاغ له، بأن الطاقم التدريبي الجديد للفريق يضم أيضا كلا من أبو بكر الغندور كمدرب مساعد، وحسن الطالب كمعد بدني، وإدريس الخياطي كمدرب للحراس.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم وضع الثقة في هذا الطاقم من أبناء فاس ذوي الكفاءة الرياضية، بالنظر إلى معرفتهم الكبيرة بالهوية الكروية للنادي، ودرايتهم التامة بالاحتياجات التقنية للفريق.

وأعرب النادي عن متمنيات كل مكونات الفريق بالتوفيق والسداد للطاقم التدريبي الجديد، وتحقيق الأهداف الرياضية المرجوة.

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