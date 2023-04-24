بعد تعرضه لإساءات عنصرية .. الشرطة الإيطالية تثأر للوكاكو

2023-04-24 / 18:07
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هبة بريس

منع 171 مشجعًا ليوفنتوس المتهمين بسلوك عنصري تجاه المهاجم البلجيكي لإنتر ميلان، روميلو لوكاكو، من دخول الملاعب، وفق إعلان مقر الشرطة في تورينو، يوم الإثنين.

وجاء في بيان للشرطة “عقب هتافات عنصرية خلال مباراة نصف نهائي كأس ايطاليا بين يوفنتوس وإنتر، أصدر مقر شرطة تورينو، كجزء من مكافحة العنصرية، 171 مخالفة بين مشجعي يوفنتوس. كما سيتم منعهم من دخول الملاعب”، من دون تحديد الفترة الزمنية.

وكان لوكاكو عرضة للإساءات العنصرية عندما سجل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع منحت التعادل للإنتر.

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