قرآن وراب داخل مسجد”.. فيديو يثير جدلا صاخبا في الجزائر

هبة بريس _ الرباط

أثار ناشط جزائري، معروف باسم مروان الباتني، جدلا صاخبا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر، على حسابه الشخصي بموقع “تيك توك”، فيديو من داخل مسجد مرفوقا بأغنية راب.

وأثارت الحادثة جدلا كبيرا بين جزائريين، إذ دعا مدونون إلى “فتح تحقيق قضائي على هذا الناشط، ومعاقبته على فعلته، التي لا تتوافق مع قدسية المكان”، في حين اعتبر آخرون “الأمر عاديا ولا يمثل إساءة مباشرة للمسجد”.

وأظهر فيديو “التكتوكر” مروان الباتني وهو يدخل إلى أحد المساجد قبل أن يجلس ويشرع في تلاوة القرآن، لكن المثير في القصة، حسب ما أشار إليه مدونون، هو مرافقة كل ذلك بأغنية شهيرة من موسيقى الراب.

وتداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، أخبارا تفيد بقيام مصالح الأمن باعتقال الأخير، لكن دون أن يتأكد ذلك رسميا.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8