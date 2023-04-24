Muslims attend the Friday prayers on March 22, 2013 at the El Ouartilani mosque in Algiers. The imam of the mosque, Sheikh Djelloul Hadjimi is the general secretary of the "National coordination of imams and officials for religious affairs", the first union of imams that was launched on March 17, 2013 to promote moderate Islam. AFP PHOTO FAROUK BATICHE / AFP PHOTO / FAROUK BATICHE

قرآن وراب داخل مسجد”.. فيديو يثير جدلا صاخبا في الجزائر

2023-04-24 / 17:26
1
هبة بريس _ الرباط

أثار ناشط جزائري، معروف باسم مروان الباتني، جدلا صاخبا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر، على حسابه الشخصي بموقع “تيك توك”، فيديو من داخل مسجد مرفوقا بأغنية راب.

وأثارت الحادثة جدلا كبيرا بين جزائريين، إذ دعا مدونون إلى “فتح تحقيق قضائي على هذا الناشط، ومعاقبته على فعلته، التي لا تتوافق مع قدسية المكان”، في حين اعتبر آخرون “الأمر عاديا ولا يمثل إساءة مباشرة للمسجد”.

وأظهر فيديو “التكتوكر” مروان الباتني وهو يدخل إلى أحد المساجد قبل أن يجلس ويشرع في تلاوة القرآن، لكن المثير في القصة، حسب ما أشار إليه مدونون، هو مرافقة كل ذلك بأغنية شهيرة من موسيقى الراب.

وتداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، أخبارا تفيد بقيام مصالح الأمن باعتقال الأخير، لكن دون أن يتأكد ذلك رسميا.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موريتانيا تجلي مواطنيها من السودان

موريتانيا تجلي مواطنيها من السودان

2023-04-24 / 21:34
Photo of بلينكن يعلن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق

بلينكن يعلن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف…

2023-04-24 / 20:48
Photo of لاستهداف النشطاء .. عقوبات أميركية على مسؤولين إيرانيين بارزين

لاستهداف النشطاء .. عقوبات أميركية على مسؤولين إيرانيين بارزين

2023-04-24 / 20:00
Photo of مصر تنفي م…قتل مساعد ملحقها العسكري بالسودان

مصر تنفي م…قتل مساعد ملحقها العسكري بالسودان

2023-04-24 / 19:30
Photo of اشتعال نيران بطائرة “فلاي دبي” بعد إقلاعها

اشتعال نيران بطائرة “فلاي دبي” بعد إقلاعها

2023-04-24 / 18:59
Photo of صادم.. أبناء ال تشابو كانوا يطعمون أعدائهم للنمور الجائعة

صادم.. أبناء ال تشابو كانوا يطعمون أعدائهم للنمور الجائعة

2023-04-24 / 16:00
Photo of السودان.. الدعم السريع يعلن عن هدنة جديدة

السودان.. الدعم السريع يعلن عن هدنة جديدة

2023-04-24 / 15:01
Photo of فرنسا تعلن إغلاق سفارتها في السودان حتى إشعار آخر

فرنسا تعلن إغلاق سفارتها في السودان حتى إشعار آخر

2023-04-24 / 12:32
Photo of بوريل: إجلاء أكثر من ألف من رعايا الاتحاد الأوروبي من السودان

بوريل: إجلاء أكثر من ألف من رعايا الاتحاد الأوروبي…

2023-04-24 / 11:14
Photo of الجزائر: ط.عن إمام مسجد والسلطات تحقق

الجزائر: ط.عن إمام مسجد والسلطات تحقق

2023-04-24 / 10:51

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق