ارتفاع أسهم النصيري بعد تألقه مع اشبيلية

2023-04-24 / 17:04
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هبة بريس : القسم الرياضي

ارتفعت أسهم الدولي المغربي يوسف النصيري بعد تألقه مع فريقه اشبيلية منذ عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأبان النصيري عن حاسة تهديفية عالية خلال المباريات الأخيرة لفريقه في جميع المسابقات، إذ لعب منذ عودته من المونديال 25 مباراة في جميع المسابقات وسجل خلالها 15 هدفا ما جعل أسهمه ترتفع من جديد في سوق الانتقالات.

ويحظى مهاجم المنتخب الوطني المغربي باهتمام بعض الأندية الإنجليزية، أبرزها وست هام يونايتد، كما يرغب اشبيلية الإسباني في استغلال تألق اللاعب لبيعه في الميركاتو الصيفي القادم.

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