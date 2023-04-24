“الكونفدرالية” تدعو لتخليد “فاتح ماي” بمسيرة ضد غلاء المعيشة

هبة بريس _ الرباط

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، إلى تخليد ذكرى فاتح ماي، بتعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة واشتعال أثمان المحروقات وتفشي البطالة في صفوف الشباب.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن السياق الحالي يتسم بتنصل الحكومة من التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، والإمعان في ضرب الحريات النقابية، بالإضافة إلى ما اعتبرته خرقا لمدونة الشغل وتشجيعا على العمل الهش عبر المناولة والتشغيل المؤقت والتحضير للإجهاز على مكاسب التقاعد وتكبيل الحق في الإضراب.

وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، على ضرورة وضع حد لموجة ارتفاع الأسعار، من خلال الزيادة العامة في الأجور والمعاشات في القطاع الخاص والوظيفة العمومية، فضلا عن تقديم الدعم للمحتاجين من المواطنين ومحاربة لوبيات الاحتكار والتحكم في الأسواق والاتجار في الأزمات.

و طالبت النقابة، بالعودة لتكرير البترول بشركة سامير ولتسقيف أسعار المحروقات، والمحافظة على المكاسب التي تضمنها هذه الشركة، إلى جانب التطبيق السليم لقانون الشغل في الحد الأنى للأجور والحماية الاجتماعية وظروف العمل ومعالجة النزاعات الجماعية للشغل بتفعيل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة واحترام حق التنظيم والانتماء النقابي

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