مكناس.. وزير الفلاحة يشرف على آخر الترتيبات للمعرض الدولي للفلاحة

ع محياوي _ هبة بريس

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الاثنين ، بزيارة ميدانية لموقع الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب لتتبع آخر اللمسات و الاستعدادات لإطلاق النسخة الخامس عشر للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب بمدينة مكناس، وكان الوزير مرفوقا بوفد رفيع المستوى يتراسهم والي جهة فاس مكناس ، عامل عمالة مكناس ، الكاتب العام للعمالة رئيس قسم الشؤون العامة للعمالة ، ووفد من الوزارة فضلا عن المدير العام للإستشارة الفلاحية ، رئيس الغرفة الفلاحية بالجهة، و والي أمن مكناس، والقائد الجهوي للدرك الملكي

يعد الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب المجهز على مساحة 18 هكتار، منها 11 هكتار مغطاة، و يستقبل هذه السنة حوالي 900 ألف زائر و1400 عارض و68 دولة مشاركة، المملكة المتحدة ضيف شرف هذه النسخة، ويعتبر أكبر حدث مخصص للفلاحة في أفريقيا وواحدًا من أهم المعارض في العالم.

ويطمح هذا الحدث، منذ إحداثه، إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية التي يشهدها مجال الفلاحة. كما يمثل منصة لتطوير القطاع والممارسات الجيدة. ومن المرتقب أن تستضيف نسخة هذه السنة قرابة 40 مؤتمرا وأن تستقبل 900 ألف زائر و1400 عارض و68 دولة مشاركة، مسجلة حضورا أفريقيا قويا في إطار اتفاقيات الشراكة التي أبرمها المغرب مع العديد من دول القارة.”، يصرح السيد محمد صديقي بمناسبة هذه الزيارة.

وقام السيد محمد صديقي، مرفوقا بالسيد جواد الشامي، مفوض الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، والوفد المرافق للوزير ، بزيارة المرافق المختلفة والأقطاب العشرة المبرمجة ضمن فعاليات هذه الدورة الخامسة عشر.

“تاريخ انطلاق النسخة الخامسة عشر يقترب، في حين يتواصل العمل على تجهيز الموقع وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مع مختلف الشركاء الذين تمت تعبئتهم لضمان التسليم في الوقت المحدد. بالإضافة إلى العودة الجد منتظرة بعد نهاية جائحة كوفيدـ19، تكتسب هذه النسخة أهمية خاصة حيث ستكون حاضنة للنقاشات والابتكارات التي تترجم وتعزز المكانة الاستراتيجية الفريدة لهذا الموعد المحوري ضمن الأجندة الفلاحية الوطنية والقارية والدولية”، يضيف السيد جواد الشامي، مفوض الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.

وستنظم النسخة الخامسة عشر من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب خلال الفترة من 2 إلى 7 مايو 2023 في مكناس، تحت شعار “الجيل الأخضر: من أجل سيادة غذائية مستدامة”.

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