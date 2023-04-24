خلال 3 أشهر.. مطاري وجدة والناظور يستقبلان حوالي 341 ألف و 500 مسافرا

هبة بريس : وجدة

أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار وجدة أنجاد، استقبل، خلال الربع الأول من سنة 2023، ما مجموعه 166 ألفا و721 مسافرا، وبمطار الناظور-العروي ما مجموعه 174 ألفا و840 مسافرا.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم من المسافرين بمطار وجدة أنجاد، يمثل معدل استرجاع بنسبة 138 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 (120 ألف و724 مسافرا)، في شهر مارس وحده، استقبلت هذه المنشأة المطارية 57 ألف و301 مسافرا، مقابل 45 ألف و157 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، أي بمعدل استرجاع بنسبة 127 في المائة.

وبالنسبة لنشاط الشحن الجوي، فقد سجل خلال الربع الأول من السنة الجارية ما مجموعه 18.370 طنا، مقابل 22.653 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2019؛ أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 81 في المائة.

اما حجم المسافرين بمطار الناظور-العروي، يمثل معدل استرجاع بنسبة 114 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 (153 ألف و377 مسافرا)، إلى أنه في شهر مارس وحده، استقبلت هذه المنشأة المطارية 59 ألف و187 مسافرا، مقابل 53 ألف و478 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، أي بمعدل استرجاع بنسبة 111 في المائة.

وبالنسبة لنشاط الشحن الجوي، فقد سجل خلال الربع الأول من السنة الجارية ما مجموعه 18.370 طنا، مقابل 22.653 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2019؛ أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 81 في المائة.

أما على المستوى الوطني، سجلت مطارات المملكة خلال الربع الأول من سنة 2023، حجم حركة تجارية بلغ 5.912.986 من المسافرين، و 46.313 رحلة جوية، أي بنسبة نمو لحركة النقل الجوي التجاري تقدر بـ 5 في المائة، وبمعدل استرجاع لحركة الطائرات يقدر بـ 96 في المائة، وذلك مقارنة بما تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

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