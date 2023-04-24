المغربي محمد المرابطي يفوز بالمرحلة الثانية في ماراثون الرمال

هبة بريس

توج المغربي محمد المرابطي والهولندية راغنا ديباتس بالمرحلة الثانية من النسخة السابعة والثلاثين لماراثون الرمال، والتي ربطت، الإثنين، بين وواد تيجخت وجبل الأوطوفال على مسافة 31.7 كلم.

وفاز المرابطي بالمرحلة الثانية بعدما قطع المسافة في زمن قدره ساعتان و29 دقيقة و03 ثانية، متبوعا بشقيقه رشيد المرابطي الفائز بالمرحلة الأولى، والذي قطع المسافة في (2 س و29 د و36 ث)، فيما حل عزيز يشو ثالثا بزمن قدره (2 س و29 د و 41 ث).

وعبر المرابطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سعادته بالفوز بهذه المرحلة الصعبة للغاية بسب تضاريس جبل الأوطفال الوعرة، مبرزا أنه قام برفع وتيرة العدو بعد نقطة المراقبة الثانية، وهو ما مكنه من الحلول في المرتبة الأولى. وأضاف أن هذا الفوز يمنحه المزيد من الثقة للظفر بالمراحل المقبلة.

ولدى السيدات، فازت راغنا ديباس بالمرحلة الثانية بعدما قطعت المسافة في زمن قدره 3 س و19 د و14 ث، متقدمة على الفرنسية مارلين ناكاش (3 س و36 د و39 ث)، فيما حلت المغربية عزيزة العمراني، في المركز الثالث بتوقيت (3 س و55 د و55 ث).

وأعربت راغنا، الفائزة بالمرحلتين الأولى والثانية، في تصريح مماثل، عن سعادتها بالفوز رغم شعورها ببعض الألم على مستوى الكتف، مؤكدة أنه بإمكانها مواصلة السباق بنفس النسق طالما أن وزن الحقيبة ينخفض تدريجا مع مرور المراحل.

وبخصوص الصعوبات التي واجهتها خلال هذه المرحلة، أبرزت العداءة أن مسار هذه الأخيرة تطغى عليه التضاريس الجبيلة بالإضافة إلى درجة الحرارة المرتفعة.

يُشار إلى أن المرحلة الثالثة من المارثتون التي ستجرى غدا الثلاثاء، ستربط بين جبل الأوطفال وجبل الزرك على مسافة 34.4 كلم، في حين ستربط المرحلة الرابعة جبل الزرك بالجدايد على مسافة 90 كلم.

يذكر دورة هذه السنة، المتواصلة إلى غاية 1 ماي المقبل، تعرف مشاركة 1085 متباريا يمثلون 54 بلدا. ويشكل ماراثون الرمال، موعدا سنويا يجمع العديد من المشاركين من مختلف القارات، من هواة رياضات المغامرة والتحمل.

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