السودان.. الدعم السريع يعلن عن هدنة جديدة

2023-04-24 / 15:01
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هبة بريس - وكالات

كشف فارس النور، المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، عن هدنة جديدة ستبدأ خلال ساعات في السودان، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قواته “ستحقق أهدافها بالعمل العسكري أو بالتفاوض”.

وفي تصريحات لقناة العربية، أكد النور، اليوم الإثنين، أن قوات الدعم السريع لم تطرح نفسها بديلا للجيش بل تريد إصلاحه، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع ستقبل المحاسبة من حكومة مدنية، وأن أي مفاوضات مع الجيش ستكون مرهونة بإنجاز التحول الديمقراطي.

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