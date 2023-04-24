الرصاص يلعلع بفاس لإيقاف شخص ألحق خسائر بممتلكات خاصة
اضطر مقدم شرطة رئيس يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة فاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لاستخدام سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، كان في وضعية غير طبيعية وعرض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير باستعمال السلاح الأبيض، كما ألحق خسائر مادية بممتلكات خاصة.
وذكر مصدر أمني أن عناصر الشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه الذي كان في حالة تخدير متقدمة بحي الوفاق بمنطقة بنسودة بفاس، ألحق بسببها خسائر مادية بثلاث عشرة سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام، كما رفض الامتثال وواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة بواسطة سكين من الحجم الكبير، وهو ما اضطر مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفو الشرطة الذين شاركوا في هذا التدخل.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
10 تعليقات
الشباب ضاع وتاه متاهة الله المعين عليها اللهم اللطف من عندك يارب العالمين
ماذنب الناس وممتلكاتهم في وسط هؤلاء المتهورين يستحق اشد العقوبات
اللهم انتقم منه يارب اعمال لا اخلاقية بالمرة عيب وعار عليه
يستحق المواجهة من طرف الشرطة والتدخل بالدرب الناري لانه كان يشكل الخطر علا الجميع باز اعليهم
الله المعين للامن الوطني الله ايكون امعاهم او يعطيهم صحيحتهم ماشي ساهل باش تعتقل واحد مجريم ابحال هدا ومعه سلاح ابيض اللطف يارب
حسبنا الله ونعم الوكيل على هاد المجريم الله يخد فيه الحق اوربي ينتقم منو إنشالله
ابنادم اجهل او كترت فيه قلت الامان والوعي خارج اعلا المجتمع واعلا راسو اكتر او امحشم ابوالديه اكتر ألله يهدينا جميعا
والله غير احشومة اعلا هد الشباب انتاع هد الوقت ايراعيو اشويا الوليديهم او الوطن الي هما عايشين فيه بسلام علا الاقل بدون حرب ويج واحد ايدير الفوضة فالشارع او هاز السلاح الابيض او داير فيها فرعون اوا ايشوف دبا نتيجة هاد التهور من ايفيق
اوا يالله لاش هاد التهور وهاد الاجرام جابها افراسو اكتر او افوالديه
طريق الهلاك لايؤدي الا للهلاك الناس ازمان كالو اللمهل كيوصل ماشي المخدرات والعضلات الخاوية ورفع السلاح الابيض في وجه المواطنين والشرطة الله ايرض بيك او لي ابحالك