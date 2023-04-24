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في مصر.. طلبت الزواج من حبيبها ف.طعنها حتى ال.موت

2023-04-24 / 13:46
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هبة بريس - وكالات

تفاصيل جديدة كشفتها النيابة المصرية، اليوم الاثنين، في قضية مقتل فتاة على يد حبيبها بعد تغيبها لأيام في محافظة الشرقية.

فقد أدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول جريمته، حيث أكد وجود علاقة عاطفية بينه وبين المجني عليها، ومطالبتها له مرارا بالزواج، فما كان منه إلا أن استدرجها في منزله وأنهى حياتها.

وقال المتهم إنه تربطه علاقة مع زميلته في المصنع الذي يعمل به بمنطقة مشتول السوق في الشرقية، وطلبت منه الزواج من قبل إلا أنه كان يتهرب منها، ومع تكرار مطالبتها بالزواج منه خطط للتخلص منها.

كما أضاف أنه بعدما قتلها، أحضر “كيسا كبيرا” وقام بوضعها بداخله، واتصل بأحد أصدقائه وأوهمه بأن الكيس بداخله بعض المخلفات والقمامة، لينقلاه في مركبة توك توك لأحد المجاري المائية.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الذي يعمل مع القتيلة في نفس المصنع.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، مبررا ذلك بخشيته من افتضاح أمره قام باستدراجها لمسكنه، وباغتها وطعنها عدة طعنات بسكين فأودى بحياتها.

وتم العثور على جثة المجني عليها بأحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة أبو حماد في محافظة الشرقية.

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