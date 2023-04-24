وجدة .. أرباب نقل البضائع الدولي يقررون الاعتصام لإكراهات في التأشيرة وظروف العمل

هبة بريس - وجدة

يتابع ارباب النقل الدولي للبضائع الغير المرتفقة تتابع بقلق شديد القرارات الجائرة التي تطالهم والسائقين المهنيين العاملين بها منذ سنوات، والتي تتجلى في حرمانهم من الحق في الشغل لازيد من سنة ونصف.

وحسب بلاغ لجمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي للبضائع المرتفقة بوجدة توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، بأن السائق المهني الذي تتوفر فيه كل الشروط لمزاولة هاته المهنة، ولديه كل الوثائق المطلوبة وطنيا ودوليا ليستفيد من التأشيرة، والسائق المهني بالنسبة للشاحنات الكبيرة 40 طن هو الوحيد حاليا الذي يستفيد من التأشيرة، بينما الشاحنات الصغيرة جميع محاولة الاستفادة من التأشيرة قوبلت بالرفض.

ويضيف البلاغ، ومن غير المعقول بين عشية وضحاها اصبح هذا السائق عرضة للبطالة جراء الرفض المتكرر للتأشيرة الفرنسية التي لطالما استفاد منها بكل سهولة وسلاسة بناء على الملف المطلوب والوثائق الصحيحة المعترف بها وطنيا ودوليا.

واضاف البلاغ ذاته، فنحن كجمعية نتساءل ما الذي تغير واين هو المشكل،و لقد راسلنا وعقدنا اجتماعات مراطونية لننقذ مقاولاتنا وان لا نذهب للتصفية القانونية لها، لأننا لم نعد قادرين على تسوية وضعيتنا لا على المستوى الضريبي ولا على مستوى القروض البنكية ولا حتى اداء اشتراك الضمان الاجتماعي. اما السائق فاصبح مطالبا بأداء ما عليه بالنسبة للتغطية الصحية لأنه يتوفر على بطاقة مهنية، اذا كانت هذه البطاقة المهنية لا تصلح الا لهذا الأمر وغير معترف بها لدى القنصلية الفرنسية فلا داعي للتمسك بها ، هل يعقل بان السائق يسلب حقه في العمل وتطالبه الدولة بأداء الاشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويضيف، اما إدارة الجمارك فلا حياة لمن تنادي ، رغم الوعود التي اعطيت لنا على طاولة الحوار بحضور السيد باشا مدينة وجدة بأمر من والي الجهة الذي أشرف على هذا الاجتماع بمقتضى البيان التوضيحي الذي سلمناه اياه.

لكل هذه الاسباب فإن مكتب الجمعية ومنخرطيها يستنكرون بشدة ما يلي :

– تستنكر لما يتعرض له السائق المهني من الرفض المتكرر للتأشيرة الفرنسية ونحث وزارة الخارجية المغربية ووزارة النقل التدخل العاجل لحل هذا المشكل.

– نستنكر القرارات الجائرة الإدارة الجمارك من منع المقاولات التي إستفادت من برنامج الانطلاقة من منحهم قرار التعشير ما يسمى بالفرنسيةla décision.

– كما نستنكر الاكراهات والتماطلات التي يقوم بها اعوان الجمارك على مستوى ميناء بني انصار الناضور، حتی ايجاد حلول إيجابية تمكن عودة مهنيي النقل الدولي للبضائع لعملهم .

وفي آخر البلاغ، فإننا قررنا الدخول في وقفة احتجاجية سلمية بالشاحنات ويمكن ان تتحول الى اعتصام حتى ترد الينا مكتسباتنا وذلك يوم الاربعاء 26 ابريل الجاري امام المديرية الجهوية للنقل بوجدة.

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