إيقاف برازيلي وزوجته بحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين بمطار مراكش

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمطار مراكش المنارة الدولي، أمس الأحد 23 أبريل الجاري، من توقيف مسافر وزوجته يحملان الجنسية البرازيلية، يبلغان من العمر 26 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في التهريب الدولي لمخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما أثناء وصولهما على متن رحلة جوية قادمة من أحد المطارات الأوروبية، حيث أظهرت عملية المراقبة الأمنية احتمال تهريبهما لكميات من مخدر الكوكايين في أمعائهما، وذلك قبل أن يتم نقلهما لجناح المحطة الجوية حيث تم استخراج ما مجموعه 100 كبسولة تحتوي على كيلوغرام واحد و 260 غرام من الكوكايين.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الاجرامي.

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