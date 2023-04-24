روتانا توقف الحملة الترويجية لألبوم إليسا.. والأخيرة تخرج عن صمتها

نجلاء مزيان: هبة بريس

أوقفت شركة روتانا الحملة التسويقية الضخمة التي كانت قد بدأتها في وقت سابق، كما حذفت جميع الاعلانات الخاصة بأول أغاني ألبوم إليسا “بتمايل على الBeat” وأيضاً إلغاء مرحلة العد التنازلي المتعلقة به.

و بدورها، علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الجدل الذي صاحب حذف شركة روتانا للإعلانات الخاصة بألبومها الجديد خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أنباء عن وجود خلافات بينهما.

وقالت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها في تويتر: “كل الكلام اللي عم ينحكى عن الألبوم والأغنية والتيزر منو صحيح والحقيقة أبسط من كل هالروايات. وتوقعو تصدر الأغنية ومن بعدها الألبوم بأيا وقت وبتتأكدو ساعتها إنو ما في شي صحيح من كل اللي انقال”.

وجدير بالذكر أن أغنية إليسا الجديدة هي من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل، فيما أشرف على تصوير الفيديو كليب إنجي جمال.

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