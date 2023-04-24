فرنسا تعلن إغلاق سفارتها في السودان حتى إشعار آخر

هبة بريس - وكالات

أعلنت فرنسا، اليوم الاثنين، إغلاق سفارتها في السودان، حيث أدت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى إجلاء أجانب.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن البعثة الفرنسية في الخرطوم ستغلق “حتى إشعار آخر” ولن تكون بمثابة نقطة تجمع للأجانب الذين يحاولون مغادرة السودان.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن الليلة الماضية شهدت إجلاء 388 شخصا من الرعايا الفرنسيين بالسودان والعديد من الجنسيات الأخرى.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0