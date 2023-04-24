مطار مراكش-المنارة.. استقبال أزيد من مليون و700 ألف مسافر خلال 3 أشهر

هبة بريس

استقبل مطار مراكش – المنارة الدولي، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ما مجموعه مليون و718 ألف و983 مسافر، بحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 113 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019 (مليون و521 ألفا و313 مسافرا).

وأضاف أن مطار مراكش – المنارة استقبل، بالنسبة لشهر مارس وحده، ما مجموعه 644 ألفا و528 مسافرا، مقابل 580 ألفا و749 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، أي بنسبة استرجاع بلغت 111 في المئة.

أما على المستوى الوطني، فقد سجلت مطارات المملكة، خلال الربع الأول من سنة 2023، حجم حركة تجارية بلغ 5.912.986 من المسافرين، و46.313 رحلة جوية، أي بنسبة نمو لحركة النقل الجوي التجاري تقدر بـ 5 في المئة، وبمعدل استرجاع لحركة الطائرات يقدر بـ 96 في المئة، وذلك مقارنة بما تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

وأبرز المكتب أن المطارات المغربية سجلت 46.313 رحلة جوية خلال الفصل الأول من سنة 2023، أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 96 في المئة بالنسبة لحركة الطائرات مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019. وشكلت حصة مطار مراكش المنارة 25 في المئة من هذه الحركة.

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