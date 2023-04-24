الصورة تعبيرية

مطار مراكش-المنارة.. استقبال أزيد من مليون و700 ألف مسافر خلال 3 أشهر

2023-04-24 / 12:03
0
هبة بريس

استقبل مطار مراكش – المنارة الدولي، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ما مجموعه مليون و718 ألف و983 مسافر، بحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 113 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019 (مليون و521 ألفا و313 مسافرا).

وأضاف أن مطار مراكش – المنارة استقبل، بالنسبة لشهر مارس وحده، ما مجموعه 644 ألفا و528 مسافرا، مقابل 580 ألفا و749 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، أي بنسبة استرجاع بلغت 111 في المئة.

أما على المستوى الوطني، فقد سجلت مطارات المملكة، خلال الربع الأول من سنة 2023، حجم حركة تجارية بلغ 5.912.986 من المسافرين، و46.313 رحلة جوية، أي بنسبة نمو لحركة النقل الجوي التجاري تقدر بـ 5 في المئة، وبمعدل استرجاع لحركة الطائرات يقدر بـ 96 في المئة، وذلك مقارنة بما تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

وأبرز المكتب أن المطارات المغربية سجلت 46.313 رحلة جوية خلال الفصل الأول من سنة 2023، أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 96 في المئة بالنسبة لحركة الطائرات مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019. وشكلت حصة مطار مراكش المنارة 25 في المئة من هذه الحركة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلال 3 أشهر.. مطاري وجدة والناظور يستقبلان حوالي 341 ألف و 500 مسافرا

خلال 3 أشهر.. مطاري وجدة والناظور يستقبلان حوالي 341…

2023-04-24 / 15:57
Photo of بنك المغرب: تحسن الدرهم أمام الدولار 

بنك المغرب: تحسن الدرهم أمام الدولار 

2023-04-24 / 09:40
Photo of البرازيل تسير نحو تصدر قائمة الدول المنتجة للذرة في العالم

البرازيل تسير نحو تصدر قائمة الدول المنتجة للذرة في…

2023-04-23 / 19:44
Photo of عدم انعكاس “البترول الروسي “على أسعار المحروقات يجر الحكومة للمساءلة

عدم انعكاس “البترول الروسي “على أسعار المحروقات يجر الحكومة…

2023-04-23 / 13:52
Photo of سيدي إفني: 9297 سائحا توافدوا على الإقليم سنة 2022

سيدي إفني: 9297 سائحا توافدوا على الإقليم سنة 2022

2023-04-22 / 19:58
Photo of الصيد البحري: ارتفاع في الكميات المفرغة بنسبة 9%

الصيد البحري: ارتفاع في الكميات المفرغة بنسبة 9%

2023-04-22 / 15:22
Photo of مكتب المطارات: ارتفاع حركة النقل الجوي التجاري بنسبة 5%

مكتب المطارات: ارتفاع حركة النقل الجوي التجاري بنسبة 5%

2023-04-22 / 14:40
Photo of تقرير: ما يناهز 38 ألف سائح توافدوا على جهة كلميم وادنون خلال سنة 2022

تقرير: ما يناهز 38 ألف سائح توافدوا على جهة…

2023-04-21 / 11:29
Photo of ارتفاع المداخيل الضريبية إلى أزيد من 73 مليار درهم عند متم مارس

ارتفاع المداخيل الضريبية إلى أزيد من 73 مليار درهم…

2023-04-20 / 20:30
Photo of تطبيق inDrive …الأكثر أمنا للسيدات في المغرب

تطبيق inDrive …الأكثر أمنا للسيدات في المغرب

2023-04-20 / 16:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق