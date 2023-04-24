بمشاركة دنيا بوطازوت و زوجها.. زكرياء الغافولي يستعد لطرح جديده الفني

2023-04-24 / 12:34
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن الفنان المغربي زكرياء الغافولي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن تاريخ إفراجه لجديده الفني الذي سيعرف مشاركة كل من الفنانة المغربية دنيا بوطازوت و زوجها عبد القادر بلكرمة.

و في هذا الصدد، نشر الغافولي صورة ترويجية للعمل الجديد مرفوق بتعليق جاء فيه:”أحبابي، عيدكم مبارك سعيد بهذه المناسبة الكريمة، لكل عشاق الأغاني ذات الإيقاع الأمازيغي كحبينو وباهرة إليكم مفاجئة موسيقية فيديو كليب بعنوان “محبوبي”.

وأضاف قائلا:”هدية عيد زواج الصديقة النجمة الغالية على كل القلوب لالة دنيا بوطازوت وزوجها عبد القادر، الله يخليهم لبعض ويدومها محبة، وهي كذلك لكل واحد يحب بصدق”.

و واصل في منشور آخر:”أحبابي فيديو كليب “محبوبي” سيكون متاحا اليوم إن شاء الله على قناتي الرسمية على اليوتيوب وكل المنصات الموسيقية، تحية خالصة للصديقة الفنانة دنيا بوطازوت وزوجها ربي يكمل عليكم بالخير ويجعل أيامكم كلها حب”.

هذا و قد تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع منشور الغافولي، معربين عن انتظارهم لكليب “محبوبي” خاصة و أن بطلته الفنانة دنيا بوطازوت.

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تعليق واحد

  1. بغض النظر عن هذا العمل هناك ثقديس غريب للفنان في قناتينا العموميتين و اخر الابتكارات الظبخ مع سطار حيث لا علاقة للفن بالطبخ و تقديس الفنان لا يقف عند هذا الحد فقد استعمل ايام كورونا للتاثير عل المواطن فالى متى هاته المهزلة

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