الناظور .. توقيف شخص متورط في تهريب أجهزة إلكترونية وهواتف خلوية في علب الحليب

2023-04-24 / 11:22
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هبة بريس : وجدة

تمكنت قوات الجمارك التابعة لمعبر باب مليلية المحتلة، من إحباط عملية تهريب للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى، في منتصف ليلة السبت-الأحد.

وحسب مصادر، فبعد عملية تفتيش عادية لسيارة مسجلة بإسبانيا، عثرت عناصر من الجمارك على 29 هاتفا من نوع آيفون، مخبأة بطريقة تمويهية داخل علب للحليب، وعلى 18 سماعة آير بود، و3 حواسيب محمولة من نوع ماك، و9 حواسيب من نوع غايمر، و3 أجهزة ألعاب بلاي ستايشن.

و تم تسليم السائق، الذي هو مغربي الجنسية ويقيم في إسبانيا، إلى الشرطة القضائية بالناظور لمواصلة التحقيق معه في هذه القضية .

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