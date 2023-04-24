بعد انفصالهما.. عودة نسرين طافش لزوجها شريف شرقاوي

2023-04-24 / 11:47
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تداول العديد من النشطاء خبر عودة الممثلة نسرين طافش إلى زوجها السابق المصري، طبيب الأسنان شريف شرقاوي، بعد مرور ستة أشهر على انفصالهما.

وجاءت هذه الأنباء بعد أن علق شرقاوي على منشور نسرين طافش بموقع إنستغرام قائلا: “سعيد وفخور أن انت أنا”، لترد عليه نسرين طافش: “أحبك يا حبيبي”.

وكان شريف شرقاوي قد أعلن انفصاله عن نسرين في شهر نونبر الماضي، عقب زواج دام خمسة أشهر، وحينها علقت متابعة على أحد منشورات شرقاوي، قائلة: “فين نسرين طافش؟”، ليجيبها ويعلن وقوع الطلاق بينهما قائلا: “تم الطلاق بسلام وأحترمها كإنسانة.. وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر.. المهم السلام والاحترام”.

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