بوريل: إجلاء أكثر من ألف من رعايا الاتحاد الأوروبي من السودان
هبة بريس - وكالات
قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن أكثر من ألف من رعايا الاتحاد غادروا السودان في عمليات إجلاء تمت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأوضح بوريل في تصريح للصحافة أن “عملية الإجلاء كانت معقدة وناجحة”، مؤكدا أن 21 دبلوماسيا من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم أخرجوا فيما غادر سفير الاتحاد الأوروبي العاصمة السودانية وانتقل إلى منطقة أخرى من البلاد.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، في تصريح للصحافة، إن عدد المواطنين الذين ينتمون إلى دول الاتحاد يقدر بنحو 1500 في الخرطوم.
ويتواجه الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى بالبلاد في معارك شوارع شرسة منذ 15 أبريل الجاري.
ولقي أزيد من 420 شخصا مصرعهم وجرح آلاف آخرون وفق منظمة الصحة العالمية في السودان.
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10 تعليقات
من حقهم المغادرة في اسرع وقة الله مع اهل السودان
سعدات الي يدخول بيناتهم ابخيط ابيض هادشي كيالم الجميع او ياربي ايكون امعاهم حتا واحد مايبغي يبقا تما
لابد من اي جالية هناك بالسودان بإخلاء جاليتها من هناك الله المعين
اللهم انتقم من كل من يخرب ارضك يارب العالمين
الله ايكون فالعون حتا واحد ميقدر يكلس افارض الحرب ألله يهدي الجميع
اين كنتم عند بدايتها في السودان تركتم الحال حتى صعبت وتازمت
اللهم كن معهم في السودان واشفي مرضاهم وارحم موتاهم وهون عليهم حروبهم واعنهم علا ماهم عليه
الرحمة والمغفرة والعتق من النار والجنة انشاالله لمن لقو مصرعهم في هده الحرب الدامية وكن في عون الاجئين هناك يارب العالمين
لانسالك الرد القضاء فيما السودان فيه وانما اللطف بهم يارب العالمين وجميع المسلمين والمسلمات وان ترحم كل من مات في هذه الحرب الدامية برحمتك يا أرحم الراحمين
ياارحم الراحمين انت ارحم بعبادك فوق هذه الارض كن معهم برحماتك لهم وعونا لهم وهدء من حروبهم