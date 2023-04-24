اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر
الصورة تعبيرية

ق.تل حارس ليلي يجر 3 أشخاص للاعتقال بفاس

2023-04-24 / 11:00
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين 24 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت باستخدام السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الأمن قد أشعرت بنقل حارس ليلي من حي المرجة بمدينة فاس نحو المستشفى، بسبب إصابته بجروح بليغة تسببت في وفاته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من تشخيص هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن دوافع وأسباب ارتكاب هذا الفعل الإجرامي

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‫8 تعليقات

  4. كاننا في غابة لم يعد الانسان مراعات اخيه كيف ماكان سنه او عمله اللهم خد بحقه يارب وانتقم منهم

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  6. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم يارب تفضحهم او تنتقم منهم او لي ابحالهم فهاد الموجرمين يارب العالمين

  7. ابحال هد الموجرمين كيخصهم القتل مشي الحبس اشنو ماكان من عدر عندهم الا القتل والدرب والجرح يارب السلامة اش هد شي

  8. لابد من العدالة ان تصدر حكمها عليهم بدون رحمة ولا شفقة انها روح مسكين يزاول فترة عمله الله ايسبر اهله عليه

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