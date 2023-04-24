ق.تل حارس ليلي يجر 3 أشخاص للاعتقال بفاس

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين 24 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت باستخدام السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الأمن قد أشعرت بنقل حارس ليلي من حي المرجة بمدينة فاس نحو المستشفى، بسبب إصابته بجروح بليغة تسببت في وفاته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من تشخيص هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن دوافع وأسباب ارتكاب هذا الفعل الإجرامي

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