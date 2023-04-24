الجزائر: ط.عن إمام مسجد والسلطات تحقق

2023-04-24 / 10:51
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هبة بريس - وكالات

أفاد تقرير إخباري، اليوم الإثنين، بتعرض إمام مسجد “علي بن أبي طالب” ببلدة مغنية بولاية تلمسان غربي الجزائر إلى طعنة خنجر استدعت نقله إلى المستشفى.

وقالت صحيفة ” الخبر” في موقعها الإلكتروني، إن الشيخ سعيد تمتيري، تعرض بعد صلاة الظهر مباشرة يوم أمس الأحد، إلى الطعن بالخنجر استدعى نقله على جناح السرعة إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج.

وزار مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تلمسان، ومسؤولون محليون الشيخ بالمستشفى للاطمئنان على حالته والوقوف إلى جانبه، ومعرفة أسباب التعدي لمباشرة الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة.

من جهتها، طمأنت المؤسسة العمومية الاستشفائية “الشهيد شعبان حمدون بمغنية المواطنين حول الحالة الصحية للإمام، مشيرة أن حالته مستقرة ومتواجد تحت الرقابة الطبية.

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‫8 تعليقات

  2. الناس لم تعد تخاف حتا من خالقها ولا احترام ولاتقدير للاماكن المقدسة فهدا المسجد هو بية من بيوة الله واجب احترامه نحن في عالم الجهل وقلة الامان عند البعض

  3. ماهي الا غضب الله علا عباده اللهم رضاك والجنه يارب العالمين علا امت محمد صلى الله عليه وسلم حتا أئمة الجوامع لم تعد تحترم

  4. يارب السلامة الله يخد فيهم الحق ألله وعلم اشنو دارلهم ولاكن عل اقل كانو يحترمو بية الله

  5. ياربي اهدينا واهدي امة محمد عليه افضل الصلاه والسلام وهدي النفوس علا بعذها البعض يارب

  6. اذا كانت المساجد لاامن لها ولا امان فاين يجد الانسان الامان حسبنا الله ونعم الوكيل

  7. واش الواحد دبا يتخشع وايصلي ولا خاص الواحد ايدير الي يحديه هدا منكر او فوضى في حق هدا الامام اللهم انتقم منهم

  8. عيب اوعار هد شي كيمس الصورة انتاع الاسلام والمسلمين كاملين الله ايغرق ليهم اشقف او ينتقم منهم الله

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