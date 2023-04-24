الجزائر: ط.عن إمام مسجد والسلطات تحقق

2023-04-24 / 10:51
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هبة بريس - وكالات

أفاد تقرير إخباري، اليوم الإثنين، بتعرض إمام مسجد “علي بن أبي طالب” ببلدة مغنية بولاية تلمسان غربي الجزائر إلى طعنة خنجر استدعت نقله إلى المستشفى.

وقالت صحيفة ” الخبر” في موقعها الإلكتروني، إن الشيخ سعيد تمتيري، تعرض بعد صلاة الظهر مباشرة يوم أمس الأحد، إلى الطعن بالخنجر استدعى نقله على جناح السرعة إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج.

وزار مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تلمسان، ومسؤولون محليون الشيخ بالمستشفى للاطمئنان على حالته والوقوف إلى جانبه، ومعرفة أسباب التعدي لمباشرة الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة.

من جهتها، طمأنت المؤسسة العمومية الاستشفائية “الشهيد شعبان حمدون بمغنية المواطنين حول الحالة الصحية للإمام، مشيرة أن حالته مستقرة ومتواجد تحت الرقابة الطبية.

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