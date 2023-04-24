العثور على جث.ة شاب بالبيضاء.. والساكنة تتهم مهاجرا إفريقيا
هبة بريس - البيضاء
عرفت منطقة درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، استنفارا أمنيا بسبب العثور على جثة شاب.
وحسب شهود عيان، فقد تفاجأ ساكنة الحي صباح يومه الإثنين، بالعثور على جثة شاب متشرد معروف بالمنطقة هامدة في ظروف مجهولة.
وأضاف ذات الشهود في تصريحات لهبة بريس، أن الهالك شاب ابن مدينة فاس، وانتقل قبل مدة إلى منطقة درب السلطان بالبيضاء، لافتين أنه يعيش متشردا بالحي كما أن الساكنة لا تبخل في مساعدته وتقديم الأكل واللباس له.
وعن تفاصيل الواقعة، لفت أحد الشهود، أن الهالك قد دخل في شجار مع مهاجر افريقي قبل العثور عليه متوفيا، مضيفا أن “المشتبه فيه” اختفى والمصالح الأمنية قد باشرت عملية البحث عنه.
ما رأيك؟
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11 تعليقات
الدولة هي المسبب الرئيسي عن هذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها هذآ الشاب من طرف المهاجر الإفريقي لهذا يجب على الحكومة أن تمنعهم كليا دخول إلى المغرب لأنهم طغوا كثيراً وبدؤا يسببون المشاكل بكثرة..
نحن لسنا ضد المهاجرين الأفارقة الذين هربوا من بلدهم لأسباب المجاعة والبطالة وحتى الحروب ولكن ايضا نحن شعب مغربي نعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية جد صعبة لهذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لهؤلاء المهاجرين الأفارقة حتى لا تعم الفوضى في البلاد.
في نظري يجب طردهم من المغرب حيث اصبحوا يشكلون خطر على المواطنين المغاربة وبالاخص في المدن الكبرى …
الدولة هي التي تفتح المجال لهؤلاء المهاجرين الأفارقة الذين انتشروا بشكل كبير في المغرب .
يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بالقبض عليه فورا وتسليمه إلى العدالة ومحاكمتة باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة للمهاجرين الأفارقة.
يجب على المواطنين باكملهم الحيطة والحذر من هؤلاء المهاجرين الأفارقة الذين انتشروا بكثرة بالمغرب ولاسيما في المناطق المشبوهة والمدن الكبرى…
هناك العديد من الشباب الذين لاذنب لهم ذهبوا ضحية هؤلاء الأفارقة حدث ولا حرج.
هؤلاء المهاجرين الأفارقة احتلوا المغرب واصبحوا المواطنين به ولا أحد يمنعهم ..
حتى على النساء اصبحوا يشكلون خطر عليهن لهذا يجب على الحكومة وضع حلا لهؤلاء المهاجرين الأفارقة .. أما بالنسبة لهذا الشاب المتشرد الذي قتل بهذه الطريقة البشعة يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بعملية البحث عنه في أسرع وقت ممكن وتسليمه إلى العدالة واسترجاع حق هذآ الشاب لكي لا يذهب دمه هباءا منثورا وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليه بالقصاص أو بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة للمهاجرين الأفارقة الذين يتعدوا حدود آلله .
عاش الملك