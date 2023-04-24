وصف السوادن ب “البلد القذر”.. ابن ترامب يثير غضبا واسعا

هبةبريس - وكالات

على الرغم من انشغال السودانيين بالأوضاع الأمنية المتردية في بلادهم، ومحاولات النزوح من العاصمة الخرطوم جراء المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، فإن هذا لم يمنع بعض الناشطين على مواقع التواصل من تلقف تغريدة وصفوها بالمهينة لابن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

فقد كتب دونالد ترمب جونيور تغريدة على حسابه في تويتر، واصفا السودان بالبلد القذر.

ومحاولاً انتقاد سياسة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، وطريقة إجلائه موظفي السفارة الأميركية، قال: “ترك جو بايدن للتو 16 ألف أميركي آخرين في بلد فقير قذر مزقته الحرب وسحب طاقم السفارة في البداية.. يا له من مشين!!!”.

إلا أن هذا الانتقاد انقلب عليه فيما يبدو، إذ توقف العديد من المغردين السودانيين على تويتر أمام هذا التعليق، مستنكرين وصف السودان بتلك العبارة المهينة.

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