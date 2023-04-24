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العيون.. إيقاف شخصين متورطين في صناعة قوارب للهجرة السرية

2023-04-24 / 09:12
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هبة بررس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن العيون بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 37 و42 سنة، يشتبه في تورطهما في إعداد ورشة لصناعة القوارب المطاطية المخصصة لتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهما بمدينة العيون، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أجريت بداخل ورشة يستغلانها عن حجز قارب مطاطي ومجموعة من الأدوات والمعدات والمواد الأولية التي تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهما بقاعدة بيانات الأمن الوطني، يضيف ذات المصدر، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرات بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بمدينة الحسيمة، للاشتباه في تورطه في قضية إجرامية مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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