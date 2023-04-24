علق معطفها في الباب.. مصرع سيدة في ميترو باريس

2023-04-24 / 08:50
0
هبة بريس - وكالات

قتلت امرأة في الأربعينات من العمر في مترو باريس بعدما علق معطفها في باب أثناء نزولها من القطار، على ما أفادت الأحد الهيئة المستقلة للنقل في باريس والنيابة العامة.

وقالت النيابة العامة “بعيد الساعة 16,00 في محطة مترو بيل-إير، علق معطف امرأة من مواليد العام 1977 عند نزولها من القطار، ما أدى إلى مقتلها”. وبحسب وسائل إعلام، فإنها خرجت من العربة بسرعة وقد سحبها القطار عندما انطلق مجددا.

وفتح تحقيق في سبب الوفاة.

وقالت الهيئة المستقلة للنقل في باريس إن “السائق أصيب بصدمة واهتمت به إدارته وعناصر الإسعاف” مضيفة أنه “جرى إطلاق خلية مساعدة للضحايا على الفور”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريل: إجلاء أكثر من ألف من رعايا الاتحاد الأوروبي من السودان

بوريل: إجلاء أكثر من ألف من رعايا الاتحاد الأوروبي…

2023-04-24 / 11:14
Photo of الجزائر: ط.عن إمام مسجد والسلطات تحقق

الجزائر: ط.عن إمام مسجد والسلطات تحقق

2023-04-24 / 10:51
Photo of وصف السوادن ب “البلد القذر”.. ابن ترامب يثير غضبا واسعا

وصف السوادن ب “البلد القذر”.. ابن ترامب يثير غضبا…

2023-04-24 / 10:11
Photo of بالمجان.. عودة علامة التوثيق الزرقاء على تويتر إلى حسابات مشاهير 

بالمجان.. عودة علامة التوثيق الزرقاء على تويتر إلى حسابات…

2023-04-24 / 08:37
Photo of بعد التأجيل ..تبون يزور فرنسا في هذا التاريخ

بعد التأجيل ..تبون يزور فرنسا في هذا التاريخ

2023-04-23 / 21:26
Photo of السودان.. الأردن يجلي رعاياه وآخرين من سوريا وفلسطين والعراق

السودان.. الأردن يجلي رعاياه وآخرين من سوريا وفلسطين والعراق

2023-04-23 / 21:03
Photo of تضارب الأنباء عن فرار عمر البشير من سجن كوبر السوداني

تضارب الأنباء عن فرار عمر البشير من سجن كوبر…

2023-04-23 / 19:18
Photo of تونس: العثور على 11 جــ..ـثة لمهاجرين خلال أيام العيد

تونس: العثور على 11 جــ..ـثة لمهاجرين خلال أيام العيد

2023-04-23 / 18:49
Photo of الشرطة الاسبانية تعتقل زعيم عصابة بسبتة المحتلة

الشرطة الاسبانية تعتقل زعيم عصابة بسبتة المحتلة

2023-04-23 / 18:00
Photo of بسبب اصلاح التقاعد ..أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون

بسبب اصلاح التقاعد ..أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين…

2023-04-23 / 17:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق