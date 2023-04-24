البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف لص يحمل سلاحا أبيضا

هبة بريس

اضطر حارس أمن يعمل بشرطة المرور بمنطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي دون اللجوء لاستخدامه، مساء أمس الأحد 23 أبريل الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص ضبط في حالة تلبس باقتراف سرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أشهر الشرطي سلاحه الوظيفي في مواجهة المشتبه فيه، الذي كان يحمل سكينا من الحجم الكبير ويهدد المواطنين، بعد تورطه في المشاركة إلى جانب سائق دراجة نارية في اقتراف سرقتين تحت التهديد بالسلاح الأبيض، استهدفت هاتفين محمولين.

وقد مكنت إجراءات الضبط والتفتيش من العثور بحوزة المشتبه فيه على سكين من الحجم الكبير، استخدمه في تهديد المواطنين وإصابة الشرطي وضحية آخر بجروح استدعت نقلهما لقسم المستعجلات لتلقي الإسعافات الضرورية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل التدخلات الأمنية لتوقيف المشتبه فيه الثاني الذي كان يسوق الدراجة النارية، وذلك بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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