طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تصبح الأجواء جد حارة إلى حارة بكل من مناطق سوس، وسهول تادلة، والرحامنة، والسهول الداخلية، وبداخل الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق شمال الأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة محليا ببعض الكتل الضبابية، وذلك خلال الليل والصباح، فضلا عن نزول قطرات مطرية وبروز رعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط، وسفوحها الشرقية وبجنوب المنطقة الشرقية، كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و19 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق البلاد، وستكون ما بين 13 و18 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئ إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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