طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تصبح الأجواء جد حارة إلى حارة بكل من مناطق سوس، وسهول تادلة، والرحامنة، والسهول الداخلية، وبداخل الأقاليم الجنوبية.
كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق شمال الأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة محليا ببعض الكتل الضبابية، وذلك خلال الليل والصباح، فضلا عن نزول قطرات مطرية وبروز رعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط، وسفوحها الشرقية وبجنوب المنطقة الشرقية، كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و19 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق البلاد، وستكون ما بين 13 و18 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع.
وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئ إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
9 تعليقات
اللهم اسقي عبادك الصالحين المتقين يارب العالمين..
يجب الإكثار من الدعاء والاستغفار لقوله تعالى : «إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ»..
اللهم اسقينا غيثا مغيثا..
نواجه موسم فلاحي صعب جداً وعلى الدولة التدخل لايجاد حل عاجل..
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
يجب ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها..
يارب انزل علينا المطر. «وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ»..
اللهم اسقينا الغيث..