“حريق بفضاء للألعاب” بطنجة ..أو حينما يتحول الترفيه الى مصدر خطر

2023-04-23 / 22:38
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هبة بريس – طنجة

تعد فضاءات الالعاب بالمغرب نقاط جذب للباحثين عن الاثارة، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية ومع حلول فصل الصيف حيث تمتلئ بالمرتادين من مختلف الفئات العمرية بحثا عن الترفيه ، الأمر الذي يستوجب الحفاظ على أقصى درجات التأهب و التقيد بمعايير السلامة، لأن حدوث أي خلل سيرفع مستوى الخطر ويتسبب في وقوع مآسي .

في السياق ذاته شهد منتجع منار بارك بمدينة طنجة، مساء اليوم الأحد 23 أبريل ، حادث احتراق احدى اليات الألعاب بالتزامن مع بلوغ عدد مرتادي الفضاء الى مستوى الذروة الأمر الذي يعيد سؤال السلامة والمراقبة الى الواجهة .

وبالرغم من أن الحادث لم يتسبب في اصابات بين مرتادي المنتجع ، الى أنه أعاد الى الأذهان حادثا خطيرا شهدته مدينة طنجة سنة 2019 ، عندما تحطمت إحدى الأرجوحات الدوارة بفضاء ألعاب بمنطقة مغوغة، ما تسبب في إصابة 20 شخصا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول معايير السلامة المتبعة في مثل هذه الفضاءات.

واذا كان هاجس السلامة يفرض اتباع شروط صارمة داخل فضاءات الالعاب تتعلق بصيانة التجهيزات وتوفير اليات ووسائل اخماد الحرائق واخضاع العاملين لتدريب خاص من أجل ضمان تحقيق المتعة دون التعرض للأذى، فان هذا الحادث أحرج كل المتدخلين ومعها السلطات الادارية التي كان مفروض فيها تفعيل الية المراقبة كاجراء استباقي .

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