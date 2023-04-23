شبح الساعة الإضافية يعود من جديد ليُربك نوم الصغار قبل الكبار

2023-04-23 / 21:45
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محمد منفلوطي_هـــبة بريس

مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، انطلق الحديث مجددا عن مابات يعرف ” بالفياق بكري” المقرون بإضافة ستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من اليوم الأحد 23 أبريل 2023، وكثر الجدال والنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين رافض لهذه الزيادة ومساند لها، ومابين فئة غير مكترثة تماما وبين طائفة اعتبرتها واقعا يحدث خلخلة في بعض السلوكيات وخلق اضطرابات بيولوجية لاسيما في صفوف تلامذة المؤسسات التعليمية، حيث إن معظمهم لم يحالفهم الحظ في الاستفادة من ساعات النوم الكافية لزرع بذور النشاط والحيوية مع كل صباح، بيد أن الكثير منهم يستأنفون حصصهم من النوم على مقاعد الدراسة.

فمع كل عملية تحريك لعقارب الساعة خطوة إلى الأمام ضمن ما أصبح يعرف لدى عامة الناس “بالساعة الجديدة” إلا وازداد القلق خاصة في صفوف تلامذة المدارس، ولاسيما الخصوصية منها التي تتزامن جولات سيارات النقل المدرسي وعودة المصلين من مساجد الرحمن فجرا، والأكيد أن ذلك وحسب محللين اقتصاديين، يعتبر إجراءا لا محيد عنه للتدبير الجيد للأعمال وترشيد استهلاك الطاقة لا سيما عبر الاستخدام الامثل لأشعة الشمس وتخفيض فترة الإضاءة العمومية والمنزلية، كما يعتبرها البعض الآخر مساهمة في الحد من الحيز الزمني القائم مع شركاء المغرب الاقتصاديين، وخصوصا الاوربيين منهم، كما سيوفر للمواطنين زمنا إضافيا للترفيه عن النفس وضبط ساعات العمل مع ضوء أشعة الشمس، هذا في الوقت الذي يرى فيها آخرون وبالا ونقمة على التلاميذ الصغار الذين يصبحون مضطرين للاستيقاظ فجرا، لكي يتوجهوا إلى مدارسهم العمومية او الخصوصية ودموع الحسرة على مفارقة فراش النوم بادية على وجوههم البريئة، مما جعل العديد من المواطنين وخاصة الآباء والأمهات يقترحون على الجهات المعنية استثناء مجال التربية والتعليم من التقيد بمضامين هذه الساعة الإضافية، مادام الأمر على يؤثر على المجال الإقتصادي ولايندرج في إطار ترشيد استهلاك الطاقة.

نشطاء فايسبوكيون علقوا على الأمر، وأكدوا على أن إضافة ساعة إلى التوقيت الحالي، له تأثير مباشر وغير ايجابي على السير العادي للدراسة، كما أنه ساهم في الرفع من نسبة الغياب في الحصص الصباحية خاصة في صفوف التلاميذ صغار السن، ناهيك عن حالة الارباك التي تخلفها هذه الاضافة في اليوم الأول في صفوف الأسر والعائلات وخاصة على موائد الافطار التي تتحول إلى ما يشبه وجبات السحور، ضمن صورة مقززة لامحالة ستترك بصماتها محفورة في أذهان هؤلاء الفتية الصغار، مما يطرح علامات استفهام عدة مفادها لماذا لم يستثن قطاع التعليم من ما يسمى بــ”عقوبة الساعة الإضافية” التي عمدت الحكومة الرجوع إليها مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان.

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‫3 تعليقات

  1. كتزيدو تفقصونا بهاذ الخبر، اشنو غايتغير الدولة دايرة فينا ما بغات وحنا ساكتين

  2. عذاب و عذاب و عذاب …. هذه حياتنا في دولة يتفنن مسؤولوها في تعذيب مواطنيها

  3. فعلا شبح بكل المقاييس،ساعة زائدة كاانها صعبة رعدية.اللهم اهدي الحكومة ان تعيدنا إلى طبيعتنا.

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