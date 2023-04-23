بعد التأجيل ..تبون يزور فرنسا في هذا التاريخ

هبة بريس - وكالات

أعلنت الرئاسة الجزائرية الأحد في بيان أن عبد المجيد تبون سيزور باريس في النصف الثاني من شهر يونيو، بعد أن كانت الزيارة متوقعة في ماي.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن تبون تلقّى اليوم الأحد مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتهنئة بعيد الفطر.

وتطرّق الرئيسان، وفق البيان، إلى “العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك زيارة الدولة لرئيس الجمهورية إلى فرنسا واتفقا على النصف الثاني من شهر جوان (يونيو) المقبل موعدا” لها.

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