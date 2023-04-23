بعد التأجيل ..تبون يزور فرنسا في هذا التاريخ

2023-04-23 / 21:26
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت الرئاسة الجزائرية الأحد في بيان أن عبد المجيد تبون سيزور باريس في النصف الثاني من شهر يونيو، بعد أن كانت الزيارة متوقعة في ماي.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن تبون تلقّى اليوم الأحد مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتهنئة بعيد الفطر.

وتطرّق الرئيسان، وفق البيان، إلى “العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك زيارة الدولة لرئيس الجمهورية إلى فرنسا واتفقا على النصف الثاني من شهر جوان (يونيو) المقبل موعدا” لها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السودان.. الأردن يجلي رعاياه وآخرين من سوريا وفلسطين والعراق

السودان.. الأردن يجلي رعاياه وآخرين من سوريا وفلسطين والعراق

2023-04-23 / 21:03
Photo of تضارب الأنباء عن فرار عمر البشير من سجن كوبر السوداني

تضارب الأنباء عن فرار عمر البشير من سجن كوبر…

2023-04-23 / 19:18
Photo of تونس: العثور على 11 جــ..ـثة لمهاجرين خلال أيام العيد

تونس: العثور على 11 جــ..ـثة لمهاجرين خلال أيام العيد

2023-04-23 / 18:49
Photo of الشرطة الاسبانية تعتقل زعيم عصابة بسبتة المحتلة

الشرطة الاسبانية تعتقل زعيم عصابة بسبتة المحتلة

2023-04-23 / 18:00
Photo of بسبب اصلاح التقاعد ..أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون

بسبب اصلاح التقاعد ..أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين…

2023-04-23 / 17:36
Photo of إنقاذ 93 مهاجرا قبالة السواحل التونسية

إنقاذ 93 مهاجرا قبالة السواحل التونسية

2023-04-23 / 17:26
Photo of الجيش الصومالي يق– تل 38 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية

الجيش الصومالي يق– تل 38 عنصرا من حركة الشباب…

2023-04-23 / 13:26
Photo of صدام حسين أصله هندي”.. الخزعلي يثير الجدل من جديد

صدام حسين أصله هندي”.. الخزعلي يثير الجدل من جديد

2023-04-23 / 13:15
Photo of إحباط تهريب أسلحة وذهب عبر نائب في البرلمان الأردني

إحباط تهريب أسلحة وذهب عبر نائب في البرلمان الأردني

2023-04-23 / 10:56
Photo of طالبان” تمنع النساء من الاحتفال بعيد الفطر

طالبان” تمنع النساء من الاحتفال بعيد الفطر

2023-04-23 / 10:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق